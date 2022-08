eFootball 2023 maintenant disponible

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 10:50:00 par Ambre Cogné

Y aura-t-il moins de bugs ?

Konami revient à la charge avec la version 2023 de leur jeu de foot free-to-play, eFootball. Cette nouvelle version met à jour les données des joueurs en fonction des résultats de l'année dernière, ajoute l'AC Milan, le FC Internazionale Milano et les 18 clubs de la Liga BBVA MX. Enfin, deux nouveaux types de cartes sont ajoutés au mode "Équipe de rêve" : les cartes Épiques, qui reprennent des icônes historiques du foot, et les cartes En vedette, se concentrant sur les favoris de la saison en cours.eFootball est disponible sur Steam, sur Playstation 4 et 5 et sur Xbox One et Series.