Bibots : partir c'est bien, arriver est mieux

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 10:55:00 par Sara Brugioli

Petit robot deviendra grand

PID GAMES a dévoilé leur nouveau jeu, Bibots, et une date de sortie : le 5 octobre, sur PC. Le jeu est la première création de Square Squid, un studio français.Bibots est un roguelite en top-down, avec des armes, qui prend place dans un monde futuriste. Vous incarnez Tayar, un petit explorateur qui va se révéler être le sauveur de son monde, Takaful. Le jeu vous propose d'explorer son monde colorer et de combattre des monstres avec une variété d'armes qui permettra au joueur de changer son style de jeu. Retrouvez les autres Bibots et obtenez leurs pouvoirs pour devenir une créature mécanique antique, très puissante. Plus vous passez de temps avec un Bibot, plus il va vous influencer et modifier votre style de combat.