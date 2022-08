- De nouvelles informations sur Skull and Bones PC

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Skull et Bones sont sur un bateau...

Ubisoft nous révèle un peu plus de fonctionnalités sur la version PC de Skull and Bones, leur jeu de piraterie en monde ouvert. On retrouvera donc une capacité 4K et HDR pour une qualité d'image à couper le souffle, un taux de rafraichissement non verrouillé pour ceux qui jouent avec un super-calculateur de la NASA, un rendu en raytracing pour le plus de réalisme et de fidélité des lumières, le tout dans un petit paquet cadeau nous offrant beaucoup de personnalisation.Du côté du multijoueur, Ubisoft nous disposera sur différents serveurs en fonction de nos compétences et de nos préférences en matière de JcJ. Une pas si bonne nouvelle que ça, cependant, ils utiliseront le système anti-triche battlEye, bien connu pour ses faux positifs et son incapacité à attraper un bon nombre d'infractions. Sachant qu'une unique infraction suffit à être banni à vie, on aimerait bien avoir un nouveau système bien plus fiable...Mais bref, tout ça s'accompagne d'un nouveau trailer, que je vous encourage à regarder dès maintenant :