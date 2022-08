- Splatoon 3 : la démo est disponible

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 11:20:00 par Ambre Cogné

Micro-doser l'encre de poulpe

Nintendo nous propose dès maintenant de télécharger la démo gratuite du prochain opus de leur franchise de jeu de tir à la troisième personne. De plus, le Splatfest World Premiere débute le 27 août (demain, donc). Samedi, de 10h à 16h, vous choisirez entre trois équipes et vous pourrez donc participer à des guerres de territoire en 4v4. Les équipes perdantes devront ensuite combattre l'équipe ayant remporté le plus de batailles en 4v2v2, un mode en trois équipes inédits dans Splatoon.Les résultats du festival seront publiés dimanche à 16h. Il faudra donc vous dépêcher si vous souhaitez participer aux festivités !