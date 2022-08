Steelrising : la bêta ouvre ses portes le 25 août

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Vive la révolution

Prévu pour le 8 septembre, Steelrising ouvre sa bêta aux joueurs ayant précommandé le jeu. Le jeu devrait sortir sur PC, PS5, Xbox Series.Les deux premiers niveaux seront disponibles aux joueurs: Saint Cloud et Les Invalides. Plusieures builds et armes seront disponibles au test, et les joueurs pourront en profiter pour trouver leur style de jeu preféré. Le studio Spiders est même allé jusqu'à récreér des monuments emblématiques de la capitale tels qu'ils étaient à l'epoque, et des monuments maintent disparus, comme le Grand Chatelet ou la Bastille. Les automates de Louis XVI ravagent la ville et matent la rébellion de façon violente, et Aegis, l'automate de Marie Antoinette, doit se frayer un chemin dans la ville, où chaque combat est un défi.