Those Who Came: Healing Solarus sort de l'accès anticipé

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

C'est l'heure de prendre ses médicaments

Développé et édité par ROLLDBOX GAMES, Those Who Came: Healing Solarus sort de son accès anticipé dès aujourd'hui. On y incarne parmi les derniers Sainen survivants après l'effondrement de leur planète d'origine. Après un voyage spatial de deux cent ans en sommeil cryogénique, notre vaisseau s'arrête près d'une planète portant la vie : Solarus. Cependant voilà, elle est mourante à cause d'une menace pour le moment inconnue.Il faudra donc vaincre de nombreux adversaires, survivre à la faune, faire ami-ami avec les locaux et comprendre ce qu'il se passe. En maîtrisant l'énergie et en équipant de nouvelles armures, vous pourrez ensuite tenter de soigner la planète petit à petit pour en faire le nouvel havre de paix de votre espèce.Those Who Came : Healing Solarus est disponible sur Steam à 12,49 €, avec une réduction de 10% pour l'occasion de sa sortie de l'early access. Si vous n'êtes pas sûr de vous, une démo gratuite est également disponible.