Destroy All Humans! 2 - Reprobed est maintenant disponible !

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 10:50:00 par Ambre Cogné

L'invasion commence !

Black Forest Games et THQ Nordic nous annoncent la sortie de leur remake de Destroy all Humans 2 ! Vous pourrez donc dès maintenant retrouver Crypto dans une aventure malfaisante, loufoque et comique qui vous amènera à détruire tout un tas de choses. Des humains, des villes, des monstres, d'autres aliens...Je ne vous en dit pas plus et je vous invite à obtenir le jeu sur PC ( Steam , Gog ou EGS), Playstation 5 et Xbox Series.