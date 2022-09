Hell is Others sort bientôt

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 10:40:00 par Ambre Cogné

Prêts à tuer pour leur bonzai

Développé par Strelka Games et Yonder et édité par A List Games, Hell is Others nous annonce sa sortie prochaine dans une nouvelle bande annonce. Dans ce jeu de d'horreur et de survie en multijoueur, vous devez descendre dans les rues mortelles d'une ville maudite pour amasser le sang de vos ennemis afin d'aroser votre bonzai sanguinaire. Vous devrez vous battre contre d'autres joueurs et contre des monstres divers, et revenir à l'abri de votre appartement avant la fin du temps imparti.Hell is Others sortira sur Steam le 20 octobre prochain.