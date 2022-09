Victoria 3 sera disponible prochainement

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 09:50:00 par Sara Brugioli

Expérimenter avec les masses

Paradox Interactive nous propose son nouveau jeu de stratégie, Victoria 3. Ce jeu de gestion mettra les joueurs au cœur de l'Histoire, et leur laissera la chance d'être des parties prenantes aux transformations sociétales du tournant du siècle.Dans ce jeu, comme c'est assez courant dans les jeux de Paradox Interactive, les détails et les mécaniques de gestion seront poussées aux maximum. Chaque habitant de votre nation aura ses croyances, ses préférences politiques, ses avis... ainsi qu'un certain train de vie qu'il voudra maintenir. Le défi économique sera aussi à considérer, en créant de nouvelles industries et en échangeant avec le reste du monde. Et c'est aussi la naissance de la diplomatie moderne, alors maintenez la paix pour le bien de votre nation...Le jeu est prévu pour PC le 25 octobre 2022.