(TEST) Story of Seasons : Pioneers of Olive Town (PS4)

Publié le Mardi 30 août 2022 à 12:00:00 par Ambre Cogné

La petite maison dans la prairie

Après y avoir perdu bien trop longtemps de sa courte vie en 2021, Vincent a été forcé par l'équipe à faire une rechute pour tester le portage sur PS4 de Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Il nous décrit donc son expérience avec l'amour et la passion d'un drogué tentant de justifier son addiction.En bref, un bon petit test comme on en fait plus.