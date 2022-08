INKULINATI remporte les prix de Best Indie Game et Most Original Game à la gamescom

Publié le Mardi 30 août 2022 à 11:15:00 par Ambre Cogné

La plume est plus forte que l'épée

Les développeurs de Yaza Games et les éditeurs de Daedalic Entertainment doivent certainement sauter de joie : leur jeu de stratégie décalé et humoristique, Inkulinati, a remporté non pas un, mais deux prix lors des gamescom awards ! Le jeu, vous invitant dans la peau d'un Inkulinati à l'encre vivant, consiste à collectionner divers créatures des "marginalia" médiévales pour affronter vos rivaux.Le jeu un peu loufoque sortira en accès anticipé cet hiver sur PC (à travers Steam ) et sur Xbox One et Series. La version finale sera disponible sur d'autres plateformes, avec au moins déjà la Switch annoncée.