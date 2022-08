Session: Skate Sim. nous dévoile San Francisco

Publié le Mardi 30 août 2022 à 10:50:00 par Sara Brugioli

Sous le soleil de San Francisco

Dans un nouveau trailer, les développeurs de Session: Skate Sim. nous dévoilent la carte du jeu de San Francisco, un contenu inédit que beaucoup de joueurs pourront bientôt découvrir en accès anticipé.La carte présente de nombreux endroits iconiques que les joueurs pourront explorer, comme la Bay Area, China Banks ou encore Pier 7. En plus de l'ajout de la carte, les développeurs ont annoncé avec un post de communauté sur Steam les changements amenés aux gameplay, surtout sur les tricks et acrobaties que les joueurs peuvent effectuer en skate.La carte devrait être disponible le 22 septembre, et avec elle, la version 1.0 du jeu.