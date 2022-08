Freedom Games : une annonce et deux dates de sorties

Publié le Mardi 30 août 2022 à 10:40:00 par Ambre Cogné

Des couleurs et un dilemme





Pour finir, Aurorian Studio nous présente Pour finir, Aurorian Studio nous présente One Lonely Outpost , un jeu d'agriculture ou vous vous retrouvez sur une planète extraterrestre à vous occuper de vos plantations. Le jeu est en 2D/3D, mêlant des modèles low-poly et des textures en pixel art plutôt sympatiques. Le jeu sortira sur Steam en Mars 2023.





L'éditeur Freedom Games profite de la gamescom pour nous bombarder de nouvelles bandes-annonces, d'annonces de jeux et de dates de sorties. On a déjà couvert quatre grosses nouvelles indépendamment, mais voici le reste de cette grappe de nouveautés.Développé par Workbench Entertainment, le jeu de bluff inspiré du dilemme du prisonnier, Last Words , a été annoncé sur PC. Vous y incarnez un voyageur temporel qui se retrouve encore et encore prisonnier, avec un autre voyageur temporel, toujours différent. Vous devrez donc choisir de réussir à le convaincre de coopérer...tout en étant capable de le trahir.Développé par Kela van der Dejil, Mail Time a été annoncé pour début 2023. Vous y incarnez une "éclaireuse postale" qui doit distribuer le courrier aux animaux d'une forêt dans laquelle vous êtes toute petite. Le jeu de plateforme demandera un peu de vitesse, car ces derniers attendent leurs lettres avec impatience !