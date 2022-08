Terracotta : une date de sortie annoncée

Publié le Mardi 30 août 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogné

Un jeu en terre cuite

Développé par Appnormal Team et édité par Freedom Games, Terracotta nous dévoile sa date de sortie dans une nouvelle bande-annonce. On y découvre un peu les capacités spéciales du héros, le genre de puzzles qu'il faudra parvenir à résoudre et les menaces qui pèseront sur nous. On perçoit également les inspirations de la Chine antique, et en particulier de l'armée de terre cuite de l'empereur ayant fondé la Chine.Terracotta sortira le 20 octobre de cette année sur Steam et Nintendo Switch.