Encore un nouveau trailer pour Lightyear Frontier

Publié le Mardi 30 août 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

L'agriculture en power armor

Développé par FRAME BREAK et édité par Amplifier Game Invest, Lightyear Frontier nous bombarde de trailers durant la gamescom. Dans la dernière bande-annonce, on aperçoit encore un peu plus le gameplay du jeu, en particulier une pincée des possibilités de personnalisation du mecha dont on dispose.Lightyear Frontier sortira en printemps 2023 sur PC (à travers Steam) et Xbox One et Series.