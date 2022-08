Les résultats des gamescom awards 2022

Publié le Lundi 29 août 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Les gagnants sont annoncés

Ukie

PLAION

Game Industry Solidarity Campaigns for Ukraine

The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games

Tin Hearts, Wired Productions

Metal : Hellsinger, Funcom

Lies of P, Neowiz

Paper Trail, Newfangled Games

Inkulinati, Daedalic Entertainment

Warhammer 40,000: Draktide, Fatshark

Sea of Thieves, Microsoft

Lies of P, Neowiz

AEW : Fight Forever, THQ Nordic

IXION, Kalypso Media

Inkulinati, Daedalic Entertainment

Bandai Namco Entertainment, Hall 7

Hogwarts legacy, Warner Bros. Games

Les gamescom awards ont leurs gagnants: et c'est "Lies of P" qui repart avec le plus de prix. Parmi d'autres jeux ayant reçu des distictions, on retrouve Metal : Hellsinger ou encore le jeu indépendant Inkulinati. Voyons qui a gagné quoi. D'abord, les prix de la catégorie Global Award:Maintenant, les prix de jeux par plateforme:Ensuite, les prix par genres de jeu:Et pour finir, les prix des consommateurs et des clients de la gamescom: