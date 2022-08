BROK the InvestiGator est maintenant disponible sur PC

Publié le Lundi 29 août 2022 à 11:35:00 par Sara Brugioli

On est mordus par le jeu?

BROK The InvestiGator est désormais disponible sur Steam et GOG, et devrait arriver plus tard dans l'année sur consoles.Le jeu est la création de COWCAT, un studio indépendant français, qui nous présente ici un Punch & Click. Ce terme vous est très probablement inconnu, car il est spécifique au jeu: en unissant des méchaniques de Point & Click et de Beat'em Up, on obtient ce mix très old school. Le jeu propose également un univers bien travaillé, en light-cyberpunk, et un style graphique très intéressant.