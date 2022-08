La compilation Fallen Legion est maintenant disponible

Publié le Lundi 29 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

La nuit des morts-vivants

La compilation des jeux Fallen Legion, comprenant Fallen Legion: Revenants et Fallen Legion: Rise to Glory est maintenant disponible. Dans un royaume où le régent est mort, vous y incarnez l'espoir revenu à la vie d'un peuple sous la poigne de fer d'un tyran. Les deux jeux fonctionnent avec des combats plus ou moins en QTE, où chaque personnage dispose d'une attaque différente placée sur un bouton unique, qu'il faudra utiliser au bon moment.La compilation est disponible sur PS5, Xbox One et Xbox Series, avec une édition deluxe physique comptant, en plus du jeu, un mini-artbook et la bande son du jeu.