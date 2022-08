Trailer de gameplay pour PGA Tour 2K23

Publié le Lundi 29 août 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Birdie

PGA Tour 2K23 s'arme d'un nouveau trailer, celui-ci nous dévoilant un peu plus les mécaniques de gameplay du jeu. On peut y apercevoir le système de personnalisation de club, le système de coups, les différents professionnels qu'il faudra vaincre, les différents terrains et même la possibilité de personnaliser les nôtres.PGA Tour 2K23 sortira le 11 octobre en édition Deluxe et Tiger Woods et le 14 octobre en édition Standard, le tout sur Steam, Playstation 4 et 5 et sur Xbox One et Series.