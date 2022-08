Astérix & Obélix XXXL - Le Bélier d'Hibernie sortira le 13 octobre

Publié le Lundi 29 août 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Ils sont fous ces romains

Les développeurs de OSome Studio et les éditeurs Microids nous dévoilent la date de sortie exacte d'Astérix et Obélix XXXL - Le Bélier d'Hibernie. C'est donc le 13 octobre prochain sur Switch, PS4 et 5, Xbox Series et PC que vous pourrez casser du romain dans une histoire inédite.On nous apprend également la sortie d'une édition Limitée et d'une édition Collector, toutes deux physiques et comprenant quelques goodies. La première ajoute quelques stickers et lithographies et la seconde comprend en plus une boîte collector et une figurine d'Obélix.

En attendant, vous pouvez visionner le trailer du jeu :