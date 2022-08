Gog.com : les soldes du weekend

Publié le Samedi 27 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Les grands soldes de Gog

Deus Ex GOTY Edition



Tomb Raider: Anniversary

Jagged Alliance 2

Thief Gold

Legacy of Kain: Soul Reaver 2

Still Life

Arma: Cold War Assault

Monster Bash

Deponia

UFO: Aftermath

Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition

F.E.A.R. Platinum

Darkest Dungeon

EVERSPACE

Wasteland Remastered

Outlast 2

Ken Follett's The Pillars of the Earth

Rise of the Triad

Deep Sky Derelicts: Definitive Edition

Styx: Master of Shadows

XCOM 2

O.D.T.: Escape... Or Die Trying

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Myst 25th Anniversary Collection

Crysis

Fallout 2

System Shock: Enhanced Edition

Batman: Arkham Asylum GOTY Edition

Worms: Armageddon

Saints Row: The Third - The Full Package

Homeworld: Emergence

Dead Space

STAR WARS Episode 1: Racer

En ce moment, et jusqu'au 5 septembre Gog.com organise de grandes soldes sur une énorme partie de leur magasin ("Plus de 3500 offres jusqu'à -90%"). On ne retrouve donc pas les mêmes catégories que d'habitude. Nous tenterons quand même d'extraire quelques titres des jeux listés à prix cassé.Pour avoir la liste complète des jeux en soldes, vous devrez aller sur le site de Gog.com Nos préférences sont en gras.Les offres pour 1 euros ou moins :Les grosses réductions (-85+%) :Les grands classiques à petit prix :