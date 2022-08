- No Place for Bravery sors prochainement

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Taken en pixel art?







L'action-RPG de Glitch Factory et Ysbryd Games, No Place for Bravery, a été annoncée pour Nintendo Switch et PC le 22 septembre.Ce titre présente des graphismes en pixel art, avec des animations très fluides, un combat basé sur l'endurance et la précision de vos mouvements, et surtout, une narration poussée. Quand une rumeur concernant sa fille apparait, Thorn, un véteran de guerre hanté par ses choix, se met en route pour la retrouver. Mais le chemin ne sera pas de tout repos: de nombreux obstacles vont venir se mettre en travers de votre chemin, tels que des bandits ou des boss de taille colossale. Mais ça en vaut la peine, pour votre fille chérie...