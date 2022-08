- Absolute Tactics : une sortie prévue pour le 15 septembre

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 11:40:00 par Ambre Cogné

Un botaniste !

Développé par Curious Fate et édité par Akupara Games, Absolute Tactics nous annonce sa date de sortie dans un nouveau trailer. On y retrouve le méchant du jeu, le Père Eldritch, s'arrachant les cheveux devant l'équipe de héros à laquelle il fait face, et en particulier devant la présence d'un botaniste en son sein. Le RPG de stratégie en tour-par-tour saura donc ajouter un peu de comédie à sa narration !Vous pourrez bientôt goûter au jeu sur Steam et Switch, celui-ci sortant le 15 septembre prochain. Je vous invite à jeter un coup d'oeil au dernier trailer :