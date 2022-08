- Bulwark Falconeer Chronicles annoncé par Tomas Sala

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 11:42:00 par Sara Brugioli

Le développeur a plus d'un tour dans son sac

Tomas Sala s'est associé à Wired Productions pour créer son prochain city builder dans le même univers que The Falconeer (nommé aux BAFTA). Le jeu s'appellera Falconeer Chronicles : Bulwark, et pour l'instant on n'a pas beaucoup plus d'information.Le jeu est crée par le dévéloppeur Tomas Sala, en solo. Le jeu sera dans le même univers que son jeu précedent mais sera un stand-alone.Ce city builder prend place dans un unviers fantastique, alors très peu de limites devraient être posées aux joueurs en termes de construction ou de créativité. Votre but est de créer un Bulwark, une forteresse imprenable pour vous défendre de la terre sans fin, Ursee, et ses habitants hostiles.