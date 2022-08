- Lightyear Frontier, un nouveau trailer de gameplay revélé

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 11:46:55 par Sara Brugioli

C'est très coloré

À l'occasion de la gamescom, FRAME BREAK et Amplifier Games ont dévoilé un nouveau trailer de gameplay pour Lightyear Frontier. Ce sont les toutes premières images de gameplay que les joueurs voient du jeu.Un open-world, farming simulator très calme, le jeu vous propose de vous occuper de votre ferme sur une planète alien, en utilisant des méchas pour les tâches les plus dures, en semant des graines de plantes mysterieuses et en explorant les recoins de la planète pour en découvrir tous les secrets.Et le jeu propose un mode multijoueur, pour se sentir moins seul sur son caillou flottant dans l'espace.