(TEST) Surefire Martial Claw, une souris gaming d'un bon rapport qualité-prix

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 12:00:00 par Ambre Cogné

Idéale pour les jeunes joueurs et les joueurs occasionnels

On sait tous que le plus difficile avec les jeux vidéos sur PC, c'est de commencer. Il faut du bon matériel, et ça peut coûter cher. Cedric vient à la rescousse avec son test de la Surefire Martial Claw, une souris d'entrée de gamme et de très bonne qualité. Elle pourra aider ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir de l'équipement du tonnerre à passer le pas et à entrer dans le monde des jeux sur ordinateur.