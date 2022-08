Rakuten TV, le mois d'août en famille

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 11:55:02 par Sara Brugioli

Une sélection de films à regarder

Morbius (4K), 28/07/2022

Sonic 2 (4K), 29/07/2022

Les Bad Guys (4K), 06/08/2022

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?, 06/08/2022

Les Animaux Fantastiques : Les secrets de Dumbledore (4K), 11/08/2022

Les SEGPA, 18/08/2022

Le secret de la cité perdue (4K), 19/08/2022

BBC Doctor Who, 01/08/2022

À l'ombre des regards, 01/08/2022

Absolute Race, 01/08/2022

Critical Thninking, 01/08/2022

L'Émotion, 01/08/2022

Queer as Folk (S1 - Nouveaux épidodes chque dimanche), 31/07/2022

Becoming Elisabeth, 07/08/2022

*Le service TVoD offre une expérience cinématographique authentique avec les dernières sorties à acheter ou à louer en haute définition au niveau du son et de l’image. Le service SVoD permet de s’abonner au service premium Starzplay. L’offre avec publicité comprend les services AvOD et FAST. Le service AVoD comporte plus de 10,000 titres disponibles à la demande qui incluent films, documentaires et séries des studios locaux et d’Hollywood, et aussi le catalogue Rakuten Stories contenant du contenu original et exclusif.

Allez, petite news détente, parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. En août, Rakuten TV, la célèbre plateforme de VOD*, vous propose nombreux films internationaux et français, pour les visionner seul ou en famille. On vous propose de découvrir la liste ci-dessous.Dans la section TVOD (Transactional video-on-demand), avec leur dates de disponiblités:Dans la section AVOD (Advertising video-on-demand), avec les dates de disponibilités:Dans la section SVOD (Subscription video-on-demand), deux séries seont disponibles: