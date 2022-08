Dakar Desert Rally : un nouveau trailer de gameplay

Publié le Lundi 29 août 2022 à 10:15:00 par Ambre Cogné

Des dunes à la poudreuse

Saber Porto et Saber Interactive nous dévoilent leur jeu de rallye dans une nouvelle vidéo nous parlant en plus grands détails du gameplay de leur jeu. On y découvre donc les trois modes de jeu, du plus arcade au plus réaliste, les possibilités de personnalisation de voiture, d'écurie et de course, et également les environnements variés de la gigantesque carte du jeu.Dakar Desert Rally sortira le 4 octobre sur PC (à travers Steam), Playstation 4 et 5 et Xbox One et Series. En attendant, vous pouvez précommander le jeu pour avoir accès à l'Audi RS Q e-tron, un véhicule électrique conçu spécialement pour le rallye Dakar.