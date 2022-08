Publié le Lundi 29 août 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Waga waga

Développé par NOW PRODUCTION et édité par Bandai Namco, PAC-MAN WORLD Re-PAC est maintenant disponible. Vous pourrez donc (re)tenter le jeu d'aventure de la franchise PAC-MAN sur vos supports modernes. Entre plateformes, énigmes et boss, vous devrez donc survivre à des univers loufoques pour mener à bien votre quête.PAC-MAN WORLD Re-PAC est disponible sur Steam, Playstation 4 et 5, Nintendo Switch et Xbox One et Series. Si vous n'êtes toujours pas convaincus, vous pouvez jeter un coup d'œil à la bande-annonce du jeu, ça ne coûte rien !