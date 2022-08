DREDGE, une aventure de pêche pas comme les autres

Publié le Lundi 29 août 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Il a une sale gueule ce poisson non?

Le développeur néozelandais Black Salt Games et Team17 ont annoncé un accord, dans le cadre de la sortie de DREDGE. Le jeu devrait arriver courant 2023 sur PC, Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Chaussez vos bottes et resserez les noeuds: DREDGE est une aventure de pêche un peu particulière. Dans la peau d'un pêcheur malchanceux, vous allez vous aventurer sur les eaux sombres d'un archipel pour en explorer tous les recoins et surtout, pêcher une grande variété de poissons et d'objets curieux en tout genre. Mais attention, car la nuit, il y aura plus que des poissons autour de votre bateau... Mais le jeu met l'accent sur la pêche: plus de prises vous aller ramener, plus d'argent vous aurez pour améliorer votre bateau et vous aventurer toujours plus loin. En plus de la pêche, le monde est peuplé par d'autres habitants, qui n'hésiteront pas à vous envoyer en quête d'objets divers et variés.