Mr. Sun's Hatbox annoncé

Publié le Lundi 29 août 2022 à 10:45:00 par Ambre Cogné

Chapeau bas

Le développeur Kenny Sun et les éditeurs de chez Raw Fury nous dévoilent leur prochain jeu de plateformes rogue-lite, Mr. Sun's Hatbox. Dans un univers loufoque et absurde, vous devrez parvenir à venir à bout de cambriolages tous plus étranges les uns que les autres afin de faire gagner votre organisation criminelle en puissance. Tout ça pour quoi ? Tout simplement pour récupérer un colis qui vous a été volé.Le jeu sortira l'année prochaine sur Steam . Il est déjà possible de le mettre en liste de souhait, et on vous invite à jeter un coup d'oeil à la bande annonce du titre :