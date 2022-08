Swordship annoncé

Publié le Lundi 29 août 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Tir ami à 300km/h

Développé par Digital Kingdom et édité par Thunderful Publishing, Swordship se dévoile avec un trailer effréné. Ce "Dodge'em up" invite le joueur à esquiver les attaques des nombreux adversaires à l'écran pour les pousser à toucher leurs alliés. En effet, dans Swordship, vous ne disposez d'aucune arme !Swordship sortira en décembre prochain sur PC (à travers Steam), Switch, Xbox et Playstation. En attendant, vous pouvez essayer la démo disponible sur Steam et visionner la bande annonce qui claque bien.