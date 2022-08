Souls Hackers 2 est désormais disponible

Publié le Lundi 29 août 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Le piratage c'est toujours pas bien!

La suite de Souls Hackers, le premier opus qui date de 1997 (il y a 25 ans donc...) est désormais disponible sur Xbox Series, Xbox One, PS, PS4 et PC.C'est ATLUS, le développeur derrière Shin Megami Tensei, Catherine et Persona qui a créé ce jeu et qui a ramené la franchise au goût du jour. C'est maintenant aux joueurs de décrypter le destin et de sauver le monde, dans ce RPG futuriste. Vous incarnez les agents d'Aion, une intelligence artificielle qui a calculé et prévu la fin du monde. Voyant la menace approcher, Aion crée alors deux entités pour enquêter et sauver le monde: Ringo et Figue (ouais, y'a mieux comme noms quand même).