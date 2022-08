Destiny 2 : le raid la Chute du Roi

Publié le Lundi 29 août 2022 à 11:05:00 par Ambre Cogné

Le Retour du Roi

Bungie ressuscite l'un des raids les plus populaires du premier Destiny dans l'opus courant de la franchise. Le raid de la Chute du Roi invite donc les joueurs de haut niveau dans une instance exigeante pour vaincre Oryx, le Roi des Corrompus, au plus profond du Cuirassé de la Ruche.Au même moment, une course mondiale est organisée pour voir quelle équipe sera la première à passer la ligne d'arrivée et à finir le raid en mode défi. Pour ça, il faut déjà parvenir à le terminer en mode Tournoi. Enfin, ce mode Défi viendra avec un Triomphe secret demandant aux équipes en lice de respecter des conditions à chaque combat sans quoi elles seront éliminées.Les joueurs parvenant à bout du raid débloquent des goodies exclusifs à acheter sur le Bungie Store : la Bague du Raid la Chute du Roi, si vous parvenez à terminer ce dernier avant le 6 septembre, et un médaillon collector Tueur de Roi pour tous les joueurs parvenant à finir le raid.Il faudra donc savoir faire preuve de vitesse si vous voulez gagner toutes les récompenses !