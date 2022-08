Gungrave G.O.R.E sortira le 22 novembre 2022

Publié le Lundi 29 août 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Des gros pistolets

Prime Matter a dévoilé un nouveau trailer pour Gungrave G.O.R.E, ainsi qu'une date de sortie: le jeu sera disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox et PC le 22 novembre 2022.Gungrave G.O.R.E est une résurrection de la franchise Gungrave, qui avait commencé avec le jeu de 2002 du même nom. G.O.R.E est une suite, mais aussi un standalone et une expérience pleine à lui-même. Le jeu va proposer aux joueurs, qu'ils soient nouveaux à la franchise ou vétérans, de découvrir l'univers bien particulier et gore de Gungrave. Dans la peau de Grave, le personnage principal et l'anti-héros par excellence, vous allez décimer des tonnes d'ennemis sous une pluie de balles.Le jeu est déjà disponible en précommande, avec bien évidemment un bonus de précommande. On vous mettrait bien le trailer, mais il est soumis à une limite d'âge sur Youtube, on vous invite donc à aller le visionner directement là-bas. Je mets donc un chat mignon, parce que c'est ma news et je fais ce que je veux.