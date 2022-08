Sonic Frontiers sortira le 8 novembre !

Publié le Lundi 29 août 2022 à 11:45:00 par Sara Brugioli

Courir libre dans les prés...

SEGA of America, Inc a annoncé la sortie du prochain jeu de la license iconique, Sonic Frontiers, prévue pour le 8 novembre. Le jeu sortira sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Ce jeu Sonic proposera du jamais-vu dans la licence: un monde ouvert, que les joueurs pourront explorer à toute vitesse en incarnant Sonic. D'ailleurs, à l'occasion de l'annonce de la date de sortie, SEGA a également dévoilé un nouveau trailer qui donne un premier aperçu de la deuxième île des Starfall Isles : Ares Island. Bien évidemment, ce monde ne sera pas vide, les joueurs vont explorer le monde rempli d'action et de mystères à dévoiler, mais aussi d'ennemis qui donneront du fil à retordre aux joueurs. Mais tout n'est pas rose pour ce jeu: ces derniers jours, les développeurs sont accusés de recyclage de level design, car certains fans ont remarqué les similitudes entre des images de Sonic Frontiers et des jeux plus anciens. Ce détail est pointé du doigt comme une paresse des développeurs, mais d'autres défendent le studio en invoquant la nostalgie, surtout dans un mode de jeu (Cyberespace) qui reste optionnel.