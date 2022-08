Hubris, une aventure science-fiction en VR

Publié le Lundi 29 août 2022 à 11:55:00 par Sara Brugioli

On espère que le jeu n'aura pas ce défaut là

Hubris, l'aventure de science-fiction en VR, se dévoile avec un trailer avant son lancement. Le jeu d'action-aventure sortira sur les plateformes VR PC d'ici la fin de 2022.À l'occasion de la gamescom, Cyborn, les créateurs du jeu et expert en animation 3D et réalité virtuelle ont dévoilé un trailer pour donner plus d'informations aux joueurs, et donner une idée de l'aspect du jeu à sa sortie. Le joueur va incarner une recluse de la Triple-O, envoyé dans le système de la planète Twin à la recherche de l'agent Cyanha. Il sera question de survie sur cette planète hostile et en cours de terraformation. On pourra tirer, grimper, nager et sauter pour s'en sortir, et pour combattre les ennemis de Triple-O, on aura l'aide de la pilote Lucia. Bref, le jeu promet d'ouvrir une nouvelle saga de SF passionnante avec ce jeu. On verra ce qu'il en sera.