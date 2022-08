Trailer pour "Enfants du Ver" le nouveau DLC de Back 4 Blood

Publié le Mardi 30 août 2022 à 09:40:00 par Sara Brugioli

Enfants du quoi??





Warner Bros. Games a dévoilé aujourd'hui le trailer pour la nouvelle extension de Back 4 Blood, Les Enfants du Ver. Ce DLC sera disponible à partir du 30 août, sur toutes les plateformes du jeu.Le DLC apporte plein de nouveautés: une nouvelle campagne avec sa propre histoire, un nouveau Nettoyeur et la nouvelle menace ennemie, appelée les Cultistes. Ces derniers sont un groupe d'humains un poil dérangés qui se battent pour l'ascension des Infestés. Pour contrer cette menace, Dan le "Prophète", un nouveau personnage énigmatique va apparaître. Ce dernier est prêt au combat et est armé jusqu'au dents. En plus de ces personnages, le DLc propose aussi 8 skins de personnages et 12 skins d'armes exclusifs, ainsi que des nouvelles armes, accessoires et cartes.Le DLC sera disponible à partir du 30 août, mais fera également partie du Pass Annuel de Back 4 Blood, Back 4 Blood Edition Deluxe ou Back 4 Blood: Edition Ultimate.