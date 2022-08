9 Years of Shadows : Un nouveau trailer

Publié le Mardi 30 août 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

Sailor Moon, en plus brutal

Développé par Halberd Studios et édité par Freedom Games, 9 Years of Shadow nous présente un nouveau trailer, nous donnant un aperçu du jeu. Dans une bande annonce mêlant une animation qui claque et du pixel art en-jeu, on découvre donc les différents éléments qu'Europa, l'héroïne un peu "magical girl", devra maîtriser pour ramener les couleurs à son monde sombre et gris.9 Years of Shadows sortira en fin 2022 sur PC (à travers Steam) et Switch. On souhaite tout le bonheur du monde à Halberd Studios et on attend patiemment.