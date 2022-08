Monorail Stories : nouveau trailer

Publié le Mardi 30 août 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Ce métro-là semble plus agréable que ceux de Paris !

Stelex Software et Freedom Games nous présentent un nouveau trailer pour leur jeu d'aventure, Monorail Stories. On y découvre les deux personnages principaux, Silvie et Ahmal, dans leurs trajets journaliers à bord du Monorail reliant deux îles. Ce jeu se veut moins porté sur des énigmes farfelues et plus sur les relations interpersonnelles et les choix du joueur.Monorail Stories sortira le 26 septembre sur Steam . En attendant, vous pouvez regarder la bande annonce ou jeter un oeil au site du jeu