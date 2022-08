Nouveau trailer pour Broken Pieces

Publié le Mardi 30 août 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Un séjour tout à fait normal en Bretagne

Les développeurs de chez Elswhere Experience et les éditeurs de Freedom Games nous dévoilent un peu plus leur Resident Evil-like dans une nouvelle bande-annonce. On découvre donc le paysage idyllique de la Bretagne, son beau temps pluvieux, ses monstres terrifiants et ses sectes apocalyptiques.Broken Pieces sortira le 9 septembre de cette année sur Steam , Xbox One et Series et sur Playstation 4 et 5.