Wo Long: Fallen Dynasty dévoile son gameplay avec un trailer

Publié le Mardi 30 août 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Je pensais que c'était des zombies, en fait c'est des démons

Le premier trailer de gameplay pour Wo Long: Fallen Dynasty est sorti, et on en découvre plus sur cette épopée surnaturelle. Le jeu est en cours de développement, et devrait sortir début 2023 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC.L'action du jeu se concentre sur ses combats à l'épée inspirés des arts martiaux chinois, où les joueurs pourront soit être en mode offensif ou défensif. Au sein des Trois Royaume, le théâtre du jeu, les démons détruisent tout sur leur chemin. C'est aux soldats de la milice de les stopper, et vous incarnez le-dit soldat, vivant au rythme de son épée et du combat.