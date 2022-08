NBA 2K23 : des nouveautés concernant MyTEAM

Publié le Mardi 30 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

On ne change pas une équipe qui gagne

Dans une nouvelle vidéo, 2K nous détaille toutes les modifications apportées au mode MyTEAM qui seront dans NBA 2K23. On y apprend le retour des saisons, renouvelant le contenu du mode toutes les six semaines, avec de nouveaux moyens de progresser et de nouvelles récompenses. Le mode Triple Threat vous permettra maintenant de jouer en coopération avec vos amis avec le mode Triple Threat Online Co-op, soit pour venir à bout d'adversaires non-joueurs, soit contre d'autres équipes comme la vôtre.On trouve également le mode Limited, un mode compétitif avec des critères de formation auxquels il faut s'adapter chaque week-end, pour tenter de gagner des récompenses à chaque victoire. Clutch Time revient, cette-fois-ci à la fois en solo et en multijoueur. De plus, il est possible de jouer aux modes de jeux MyTEAM en ne contrôlant qu'un seul personnage.Enfin, les contrats ont été retirés, permettant donc plus de liberté.