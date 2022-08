Steelrising : découvrez Paris de la révolution

Publié le Mardi 30 août 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Ohhh, Champs-Élysées

Les développeurs de Steelrising n'arrêtent pas de nous gâter, cette fois-ci en révélant le travail fait sur la ré-création d'un Paris d'époque révolutionnaire.Revisitez Paris et ses monuments iconiques, avec l'ajout des monuments de l'époque, comme la Bastille ou le Grand Châtelet. Les maisons d'époque dominent le paysage, on est dans un Paris pré-Haussmannien sans ses grands boulevards bien droits. Ici, c'est un Paris un peu sombre, bien loin de la Ville Lumière de nos jours. Les joueurs pourront utiliser les capacités et la force d'Aegis, l'automate que l'on incarne, pour explorer tous les recoins de cette ville, de ses ruelles sombres aux toits les plus élevés.