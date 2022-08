Shiro Games nous en dit plus sur Wartales

Publié le Mardi 30 août 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

C'est une bonne situation, ça, mercenaire?

Shiro Games n'est pas en reste avec Wartales, son RPG tactique médiéval en monde ouvert. Dans la plus grosse mise à jour de l'Early Access à ce jour, on découvre la grande ville de Gosenberg, qui regorge d'opportunités pour les mercenaires.Le pitch de Wartales est simple: vous êtes à la tête d'une bande de mercenaires, vos ambitions sont donc claires et très simples. Se faire de l'argent et amasser de la renommée. Pour cela, une quantité de missions, offres, et opportunités vous seront proposées, surtout dans la capitale, Gosenberg. Arpentez les rues et les égouts de cette ville à la recherche de nouvelles opportunités, et améliorez tous vos équipements chez les meilleurs artisans de la ville.