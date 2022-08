Colossal Cave : un classique réimaginé par Roberta Williams

Publié le Mardi 30 août 2022 à 11:45:00 par Ambre Cogné

Un classique réimaginé par une icône

Cygnus Entertainment, fondé par Ken et Roberta Williams (qui sont déjà derrière le classique King's Quest !) nous annoncent la sortie de leur prochain remake de Colossal Cave sur Switch. Cette version ré imaginée porte l'aventure textuelle de Siera On-Line dans un univers 3D.Le jeu sortira donc sur Switch, en plus de la version déjà annoncée sur PC. Il s'agira donc d'une excellente occasion pour les joueurs et joueuses d'aujourd'hui de découvrir un petit morceau de l'histoire du jeu vidéo, remis au goût du jour !