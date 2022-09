New Joe & Mac : Caveman Ninja, la nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 09:40:00 par Sara Brugioli

Ouga Bouga

la coupe

Microids a révélé les premières images de New Joe & Mac : Caveman Ninja à travers un trailer. Le jeu vous fera revenir à la préhistoire (où au bon vieux temps pour certains), dès novembre 2022, sur Switch, PS4, PS5, Xbox Series et PC.Tout est paisible dans le village de Joe et Mac : ils ont de beaux cailloux, et du gibier qui court assez lentement pour être attrapé. Sauf qu'un jour, un groupe de Néandertaliens s'attaque à leur tribu et kidnappent toutes les femmes (c'est ballot!). C'est à ces deux personnages loufoques de retrouver les malfrats et ramenerles femmes à la maison, en affrontant des dinosaures et diverses plantes carnivores dans ce jeu d'action-plateformes aussi énergétique que coloré.