ScourgeBringer arrive bientôt

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 10:10:00 par Sara Brugioli

Pixel art qu'on adore, sur mon mobile

Flying Oak Games et PID Games unissent leur forces pour amener une version mobile de ScourgeBringer aux joueurs! Le jeu est attendu sur les petits écrans le 13 septembre.Le plateformer roguelite est déjà disponible sur consoles, mais son portage mobile promet une adaptation totale des contrôles du jeu et un mode de difficulté additionnel. Prenant place dans un monde post-apocalyptique, une entité mystérieuse s'acharne sur l'humanité. Dans la peau de Kyhra, la guerrière la plus féroce de son clan, vous allez devoir explorer le monde qui vous entoure et ses anciennes machines pour dévoiler les secrets du passé et trouver de quoi sauver les humains.