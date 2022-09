NeverAwake, un bullet hell horrifique

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Les bullet hell, c'est mon cauchemard

NeverAwake, le twin-stick shoot'em up de développeur Neotro Inc, se prépare à sortir sur Steam, le 28 septembre, après son annonce pendant la gamescom.Vous incarnez Rem, une jeune fille qui n'arrive pas à se réveiller. Dans sa lutte contre Morphée pour revenir dans le monde réveillé, elle va devoir affronter ses peurs, qui se manifestent sous forme d'ennemis cauchemardesques. Parmi ces peurs, on compte des légumes, le chihuahua du voisin ou encore des outils de travail bruyants et pointus. Le tout, dans un monde à la fois enfantin mais aussi inquiétant, dessiné à la main.