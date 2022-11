- Impaler, un petit roguelite qui ne manque pas de piquant

Publié le Jeudi 17 novembre 2022 à 10:45:00 par Yoann Schuler

Ça a piqué ma curiosité

J'avais que deux jeux de mots en stock, j'aurais peut être du les employer avec plus de parcimonie.Impaler est un roguelite apparenté aux vieux FPS d'époque, comme le premier Doom. Ici en revanche, on joue avec le terrain : vous pourrez employer une arme qui fait émerger de grands pics du sol, afin de trucider vos ennemis, vous propulser dans les airs, ce genre de choses. Il vous faudra jouer intelligemment autour de cette mécanique pour espérer fuir - et, à terme, massacrer - les hordes de démons qui vous affronteront.Petit jeu créé par un seul et unique développeur, ça vend néanmoins un peu de rêve. Vous pouvez jeter un oeil au trailer, en attendant le 6 décembre pour sa sortie sur Steam.